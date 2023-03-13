



Французские чиновники не будут встречаться со Смотричем во время его визита

Чиновники французского правительства не будут встречаться с министром финансов Бецаллелем Смотричем во время его визита во Францию ​​на следующей неделе, сообщили представители посольства.



Отчет появился через несколько дней после визита Смотрича в США, где он также ведет переговоры только с еврейскими группами, а не с администрацией Байдена.



В Вашингтоне ультраправый лидер снова принес извинения за призыв “стереть с лица земли” палестинский город Хавара и обязался “защитить каждую невинную жизнь, еврейскую или арабскую”.



Источники, близкие к Смотричу, сообщили, что в любом случае министр должен был встречаться только с еврейскими группами. Тем не менее, в отчете отмечается, что публичное подтверждение со стороны французского правительства имеет большое значение.



