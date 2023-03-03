Францию "шокировали" слова Смотрича о Хавара
Франция присоединилась к списку стран, осудивших слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "нужно стереть с лица земли".
Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел страны.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что такие заявления являются неприемлемыми.
"Мы шокированы словами израильского министра. Эти заявления неприемлемы, безответственны и недостойны министра в израильском правительстве. Эти комментарии разжигают ненависть и подпитывают нынешний цикл насилия", - подчеркнули в МИД.