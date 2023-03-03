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Францию "шокировали" слова Смотрича о Хавара
03.03.2023 18:20 Алина Груднева

Францию "шокировали" слова Смотрича о Хавара

Франция присоединилась к списку стран, осудивших слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "нужно стереть с лица земли".

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что такие заявления являются неприемлемыми.

"Мы шокированы словами израильского министра. Эти заявления неприемлемы, безответственны и недостойны министра в израильском правительстве. Эти комментарии разжигают ненависть и подпитывают нынешний цикл насилия", - подчеркнули в МИД.
 

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