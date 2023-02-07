



Франция заблокирует доступ несовершеннолетних к порнографическим сайтам

На этой неделе Франция представит механизм цифровой сертификации, который обяжет порнографические сайты эффективно контролировать возраст зрителей на своих сайтах с сентября, заявил в понедельник министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро.



Люди, которые хотят посетить эти веб-сайты, должны будут установить на свои мобильные телефоны приложение для государственной цифровой сертификации, чтобы доказать, что им не менее 18 лет. Сайты, не соответствующие требованиям, рискуют получить запрет на публикацию во Франции.



“Я намерен положить конец этому. В 2023 году будет прекращен доступ к порнографическим сайтам для наших детей”, – сказал Барро в интервью французской ежедневной газете Le Parisien.



По словам министра, Франция станет первой страной в мире, принявшей такие меры.



Согласно действующему законодательству Франции и большинства европейских стран, пользователи должны быть старше 18 лет, чтобы получить доступ к порнографии. Но эффективного механизма контроля нет, и пользователи могут просто ввести на своих экранах выдуманную дату рождения.



Согласно опросу OpinionWay, опубликованному на сайте французского правительства, почти каждый третий ребенок подвергался воздействию порнографии к 12 годам, а 62% – к 15 годам.