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Франция выдала ордер на арест главы Центробанка Ливана
16.05.2023 19:05 Ирина Демьянова

Франция выдала ордер на арест главы Центробанка Ливана

Французский следственный судья сегодня выдал международный ордер на арест главы центрального банка Ливана Риада Саламе, сообщает источник, близкий к делу.

Саламе ранее не явился на допрос к французским следователям, которые хотят знать, как он накопил значительные активы по всей Европе, говорит его адвокат.

Следователи подозревают Саламе в создании своей сети недвижимости и банковских активов с помощью сложной мошеннической финансовой системы и широкомасштабного нецелевого использования ливанских государственных средств в течение трех десятилетий его пребывания на посту главы центрального банка.

Сегодняшнее слушание было бы возможностью выдвинуть обвинения против него.

Его адвокат, Пьер-Оливье Сюр, сообщил AFP, что повестка была отправлена слишком поздно и поэтому "недействительна".

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