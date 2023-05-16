Франция выдала ордер на арест главы Центробанка Ливана
Французский следственный судья сегодня выдал международный ордер на арест главы центрального банка Ливана Риада Саламе, сообщает источник, близкий к делу.
Саламе ранее не явился на допрос к французским следователям, которые хотят знать, как он накопил значительные активы по всей Европе, говорит его адвокат.
Следователи подозревают Саламе в создании своей сети недвижимости и банковских активов с помощью сложной мошеннической финансовой системы и широкомасштабного нецелевого использования ливанских государственных средств в течение трех десятилетий его пребывания на посту главы центрального банка.
Сегодняшнее слушание было бы возможностью выдвинуть обвинения против него.
Его адвокат, Пьер-Оливье Сюр, сообщил AFP, что повестка была отправлена слишком поздно и поэтому "недействительна".