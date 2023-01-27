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Франция все ближе к строительству новых ядерных объектов
27.01.2023 21:14 Юлия Фрилис

Франция все ближе к строительству новых ядерных объектов

Сенат Франции подавляющим большинством голосов принял законопроект, направленный на ускорение процедур, связанных со строительством новых ядерных объектов.

Закон предусматривает, что цель сократить во Франции долю ядерной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году отменяется. И теперь "атомную" долю к 2050 году будут поддерживать на уровне более 50%.

Кроме того, в тексте законопроекта среди возможных типов реакторов, которые будут построены, говорится и о малых модульных реакторах.

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