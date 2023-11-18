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Франция: существует огромный риск эскалации на Ближнем Востоке
18.11.2023 17:55 Алина Груднева

Франция: существует огромный риск эскалации на Ближнем Востоке

Министр обороны Франции Себастьян Лекорно не исключил возможности распространения войны на нескольких аренах на Ближнем Востоке.

"Существует огромный риск эскалации в регионе, нет ничего неизбежного, особенно верно, когда речь идет о Ливане", - предупредил он. 

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По словам министра, никто не заинтересован в дестабилизации ситуации. Лекорно также добавил, что мандат миротворческих сил ООН, которые действуют на юге Ливана, должен быть полностью реализован. 

На встрече с главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Анегби он также отметил, что освобождение удерживаемых ХАМАСом заложников является неотложным вопросом.

"Его нельзя больше откладывать. Наша позиция остается неизменной: Израиль имеет право защищать себя и обеспечивать безопасность своих граждан, соблюдая при этом международное гуманитарное право и защищая жизни гражданского населения", - добавил министр.

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