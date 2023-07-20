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Франция согласилась передать послание от Израиля "Хизбалле"
20.07.2023 17:25 Алина Груднева

Франция согласилась передать послание от Израиля "Хизбалле"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала во время встречи израильскому коллеге Эли Коэну в ходе их встречи в Париже передать сообщение "Хизбалле" и правительству Ливана о необходимости снизить уровень напряженности на северной границе.

Об этом сообщает онлайн-газета The Time of Israel со ссылкой на дипломатический источник.

"Французы готовы всех успокоить. Мы передавали сообщения "Хизбалле" и другим действующим лицам, чтобы смягчить их позицию", - цитирует слова главы МИД Франции источник.

Колонна также сказал Коэну, что Франция будет твердо стоять на своем в отношении ядерной программы Ирана.

"Мы сохраним твердую позицию в этом отношении", — сказано в сообщении.

По словам источника, правовая реформа не обсуждалась, поскольку это внутреннее дело Израиля.
 

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