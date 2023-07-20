



Франция согласилась передать послание от Израиля "Хизбалле"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пообещала во время встречи израильскому коллеге Эли Коэну в ходе их встречи в Париже передать сообщение "Хизбалле" и правительству Ливана о необходимости снизить уровень напряженности на северной границе.



Об этом сообщает онлайн-газета The Time of Israel со ссылкой на дипломатический источник.



"Французы готовы всех успокоить. Мы передавали сообщения "Хизбалле" и другим действующим лицам, чтобы смягчить их позицию", - цитирует слова главы МИД Франции источник.



Колонна также сказал Коэну, что Франция будет твердо стоять на своем в отношении ядерной программы Ирана.



"Мы сохраним твердую позицию в этом отношении", — сказано в сообщении.



По словам источника, правовая реформа не обсуждалась, поскольку это внутреннее дело Израиля.

