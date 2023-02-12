



Франция: с РФ не воюем, но Украину поддерживаем

Франция не ведет непосредственную войну против России, зато поддерживает стремление Украины к восстановлению своей территориальной целостности.



Такое заявление сделал официальный представитель французского правительства Оливье Веран.



"Мы поддерживаем Украину, но мы не ведем войну против России. Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны РФ и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились", - пояснил он.



Таким образом Веран прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно того, что победа России в этой войне является недопустимой.