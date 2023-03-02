



Франция рассматривает возможность передать Украине свои истребители Mirage

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что его страна рассматривает возможность передать Украине свои истребители Mirage. Подготовку пилотов могут проводить в Польше, пишет ВMFTV.



28 февраля на слушаниях сенатор Филипп Фоллио спросил Лекорню о планах Франции передать украинцам 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage.



Сенатор Жоэль Гаррио-Майлям спросила также о возможных учениях украинских пилотов.



Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. Он отметил, что сейчас Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.



В то же время он признал, «что с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению». Министр напомнил слова президента Эмманюэля Макрона, что никаких табу нет.



Ликарню уточнил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания.



Авиапарк ВВС Франции насчитывает 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D). Также 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции. Сейчас французская авиация выводит Mirage из эксплуатации и заменяет их самолетами Rafale.



Украина официально уже несколько месяцев просит союзников предоставить современные боевые самолеты. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров как можно скорее передать Украине истребители, чтобы отразить наступление России.



По состоянию на 25 февраля заявлено только о тренировках украинских пилотов. На это согласились Польша и Великобритания.



Продолжаются переговоры с тремя европейскими странами по подготовке пилотов. О предоставлении Украине самолетов официально не заявила ни одна страна.