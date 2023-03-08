



Франция просит Ливан допросить подозреваемых по взрывам казарм в Бейруте

Французские власти обратились к прокуратуре Ливана с просьбой задержать двух человек, подозреваемых в причастности к взрыву бомбы в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибли десятки французских военнослужащих, сообщают ливанские судебные органы.



Маловероятно, что ливанские власти задержат подозреваемых спустя почти 40 лет после терактов. Ни один из них никогда не был взят под стражу.



Запрос идентифицирует двух подозреваемых как Юсефа аль-Халиля и Санаа аль-Халиля и призывает прокуратуру Ливана задержать и допросить их, а затем сообщить французским властям о результатах. Сразу становится ясно, что они связаны между собой.



23 октября 1983 года террористы-смертники одновременно взорвали базу морской пехоты США и штаб французских десантников в Бейруте, в результате чего погиб 241 американский военнослужащий и 58 французских военнослужащих.



Американские и французские войска были развернуты в Ливане годом ранее в составе многонациональных сил после израильского вторжения в Ливан в 1982 году.



Проиранская шиитская группировка “Исламский джихад” взяла на себя ответственность за теракты 1983 года, которые ознаменовали начало конца попыток Запада остановить гражданскую войну в Ливане 1975-90 годов. Через несколько месяцев миротворческие силы США, Франции, Великобритании и Италии покинули Ливан.



Считалось, что “Исламский джихад” связан с “Хизбаллой”, хотя представители “Хизбаллы” это отрицали.



Судебные чиновники не говорят, являются ли эти двое членами поддерживаемой Ираном "Хизбаллы". В запросе не говорится, живы ли эти двое, говорят официальные лица, не сообщая подробностей.



В 1997 году ливанские власти приказали провести расследование в отношении двух мужчин на предмет возможной причастности к взрывам смертников на военных базах США и Франции в рамках первого судебного иска по этому делу. Это были Хасан Эззедин и Али Атви, которые, полагается, были высокопоставленными сотрудниками службы безопасности “Хизбаллы” в 1980-х годах. Мужчин так и не задержали.

