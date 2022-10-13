



Франция: продажа иранских БПЛА России — нарушение резолюции ООН

Продажи иранских беспилотников-камикадзе России, которые используются для атак на украинские города, являются нарушением резолюции ООН.

По данным Reuters, такое заявление обнародовало министерство иностранных дел Франции.

"Любая продажа иранских беспилотников России будет представлять собой нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, утвердившей ядерное соглашение между Ираном и державами в 2015 году", - сказано в сообщении.

По данным МИД, Франция изучает вместе со своими партнерами в ЕС реакцию на сделки между Кремлем и Тегераном.