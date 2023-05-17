



Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Французский Сенат только что признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв", - написал Кулеба.



Глава МИД отметил, что такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты.



Напомним, ранее нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание) признала Голодомор геноцидом народа Украины.



Также мы писали, что парламент Исландии сегодня, 23 марта, признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.