



Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сегодня, 28 марта, парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сговорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.



"Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое", - отметил Зеленский.



Президент выразил благодарность за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России, как прошлых, так и нынешних.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поблагодарил Францию за чествование памяти жертв Голодомора.



"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев и за память жертв Сталина и его режима", - добавил Кулеба.



Министр отметил, что с этим историческим голосованием французский парламент дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.



Напомним, на днях парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.