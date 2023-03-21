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Франция присоединилась к критике Смотрича
21.03.2023 16:56 Алина Груднева

Франция присоединилась к критике Смотрича

Франция присоединилась к критике министр финансов Бецалеля Смотрича за слова о том, что палестинского народа не существует.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала заявление "возмутительным и безответственным".

"Мы призываем тех, кто был призван на службу на руководящих должностях в израильском правительстве, проявлять должное уважение, с уважением относиться к другим и избегать любых действий или заявлений, которые способствуют эскалации напряженности", — подчеркнула Лежандр.

Ранее Смотрича осудили Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, назвав его слова расистскими.
 

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