



Франция - посредник между Израилем и Хизбаллой



Франция выступила в качестве посредника между Израилем и Хизбаллой с целью предотвращения конфронтации на северной границе, сообщает газета Маарив.



Вчера в Бейруте бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который является посланником президента Макрона по ливанским делам, встретился с представителями Хизбаллы и передал им послание Израиля - о том, что тот продолжит действовать в интересах спокойствия и предотвращения насилия.



Это послание было передано Франции во время визита министра Эли Коэна в Париж, и Франция пообещала вмешаться. В центре переговоров Ле Дриана с представителями всех партий в Ливане были попытки договориться о личности следующего президента страны, которая уже девять месяцев остается без главы государства. Саудовская Аравия и США также участвуют в усилиях по примирению между "ястребами" в стране.



Вчера посол Израиля в ООН Гилад Эрдан направил в Совет Безопасности ООН официальную жалобу на Ливан и потребовал от ливанского правительства и сил UNIFIL принять немедленные меры по предотвращению продолжения строительства военной инфраструктуры Хизбаллы на северной границе. "Результаты могут быть разрушительными и привести к катастрофе", - указал Эрдан.





