



“Адский день” пенсионных протестов во Франции

Во Франции в четверг проходят забастовки и акции протеста, которые нарушат работу транспорта и школьного образования по всей стране. Протестующие выступают против крайне непопулярных реформ пенсионного обеспечения. Изменения, представленные правительством Франции на прошлой неделе, повысят пенсионный возраст для большинства людей с 62 до 64 лет и увеличат количество лет, когда необходимо делать взносы для получения полной пенсии.



Профсоюзы Франции немедленно призвали к массовым протестным акциям. Ожидается, что забастовки остановят большую часть столичного общественного транспорта и большую часть поездов по всей Франции.



По данным главного профсоюза учителей, в четверг многим родителям придется самим присматривать за своими детьми, поскольку ожидается, что 70% учителей начальных классов также объявят забастовку, а многие школы полностью закроются на этот день.



Филипп Мартинес, глава крайне левого профсоюза CGT, сказал, что рассчитывает на “множество людей на улицах и на активную забастовку”. Он сообщил телеканалу France 2, что ожидает присоединения многих представителей частного сектора к госслужащим, при этом “в некоторых крупных компаниях доля забастовщиков должна составить 60–70%”. Профсоюзы надеются собрать более миллиона демонстрантов в 200 городах Франции. По прогнозам французской полиция, в протестах примут участие 550–750 тысяч человек, в том числе 50–80 тысяч – в Париже.



Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил в среду, что 10 000 полицейских будут находиться в состоянии боевой готовности, более трети из них – в столице. Министр транспорта Клеман Бон предупредил, что это будет “адский четверг”, и призвал всех, кто может, ограничить передвижения и работать удаленно.



Опросы общественного мнения показывают, что около 2/3 французов выступают против повышения пенсионного возраста, что происходит на фоне высокой инфляции. Последняя попытка Макрона провести пенсионную реформу в 2019 году, прерванная пандемией, вызвала самую продолжительную за три десятилетия забастовку в транспортной сети Парижа.



Текущий пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Европейском Союзе. Но профсоюзы с подозрением отнеслись к этой реформе, как и к предыдущей. В 2010 году более миллиона человек протестовали против повышения пенсионного возраста до 62 лет, но законопроект все равно был принят.