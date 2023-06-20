



Франция передумала и планирует поддержать вступление Украины в НАТО

Власти Франции намерены поддержать членство Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку это поможет предотвратить новую войну. Об этом сообщает Le Monde.



Как отмечает издание, источники в Елисейском дворце рассказывают, что еще недавно Франция не была готова обсуждать вступление Украины в НАТО, но за последние несколько месяцев страна пересмотрела свою позицию.



Одним из показателей этого, по информации журналистов, является то, что возможность членства нашей страны в Альянсе обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце. По мнению французских политиков, такой шаг поможет оказать давление на Россию.



"Вступление Украины в НАТО может отбить у России охоту продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет это нужным", - сообщает Le Monde.



Журналисты уточняют, что Париж с такой позицией сможет сблизиться со странами Центральной Европы и Балтии, которые выступают за членство Украины в НАТО.



"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии", - рассказал неназванный дипломат.