



Франция передаст Украине ракеты большой дальности, Россия уже угрожает Макрону

Во вторник, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция присоединится к Британии в поставке Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать российские войска и цели глубоко за линией фронта.



"Мы решили предоставить Украине новые ракеты, которые позволят бить в глубину (тыла противника. – ред.). Они будут применяться согласно достигнутым нами договоренностям", – сказал Макрон.



Президент добавил, что для Франции важно послать Украине сигнал о поддержке на фоне российской агрессии и о единстве НАТО.



Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.



Тем временем Reuters сообщает, что Франция уже передала Украине первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP.



Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.



В свою очередь Россия осень болезненно восприняла такой шаг Франции. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция совершила ошибку, когда принимала решение о поставках дальнобойных ракет Украине.



"Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках "СВО". Они могут лишь обременить судьбу украинского, киевского режима", - заявил он.



Песков отметил, что в случае с французскими поставками еще предстоит выяснить, о каком радиусе действия ракет идет речь. Однако в целом он назвал решение Парижа ошибочным.



"Это, на наш взгляд, ошибочное решение, чревато последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это заставит нас принимать контрмеры", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.



Отметим, что ракета Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО. При этом Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.



В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет. Добавим, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, которые получила от Британии.