



Франция отправит следователей для расследования преступлений РФ в Изюме

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила, что ее страна отправит в Украину миссию поддержки для следователей, которые расследуют совершенные в Изюме Харьковской области военные преступления. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Украине.



"Только что в апреле стало известно о преступлениях, совершенных в Буче, мы отправили две группы следователей в Украину. Три месяца они помогали украинскому правосудию терпеливо и тщательно восстанавливать факты, и мы подарили мобильную лабораторию для анализа ДНК", - сказала она.



"Теперь, когда миру стало известно о новых преступлениях в Изюме, мы решили направить еще одну миссию поддержки следователей на местах, потому что там, где действует Россия, используя пропаганду и дезинформацию, правосудие должно основываться на фактах и ​​доказательствах", – подчеркнула глава французского. дипломатии.



Город Изюм Харьковской области был освобожден от российской оккупации в начале сентября во время контрнаступления украинских сил. В нем было обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел. Западные лидеры остро отреагировали на это.



Ранее стало известно, что ООН готовит группу работников, которая отправится в Изюм и изучит доказательства пыток российских сил.