



Франция осудила последние ракетные атаки РФ по украинским гражданским объектам

Франция осудила новые ракетные атаки РФ по гражданским объектам Украины, которые Россия совершила в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба МИД Франции.



"Франция самым решительным образом осуждает новые удары, нанесенные Россией прошлой ночью по территории Украины, в частности, в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях", – говорится в заявлении.



Во французском МИДе подчеркнули, что удары вновь были преднамеренно нанесены по жилым домам и привели к жертвам среди гражданского населения, в том числе среди детей, особенно в Умани, где первоначальные сообщения указывают на особенно большие потери.



"Такие нападения на украинскую инфраструктуру и гражданское население подчеркивают явное желание России продолжать эскалацию агрессивной войны в Украине", – считают во французском МИДе.



Глава ведомства Катрин Колонна заверила, что Франция будет продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд "для борьбы с безнаказанностью России за военные преступления”.



Как сообщалось, в ночь на пятницу РФ нанесла ракетный удар по Умани, зафиксировано попадание по многоэтажному жилому дому и складским помещениям. Всего жертвами атаки стали 23 украинца, среди которых 4 ребенка.