



Франция обвинила Иран в нарушении резолюции ООН из-за баллистической ракеты



Франция в четверг выразила обеспокоенность сообщениями об испытании Ираном баллистической ракеты, назвав это нарушением резолюции Совета безопасности ООН, на основе которой была принята "иранская ядерная сделка".



Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Франции.



Париж, как отмечается в комментарии, "осуждает это новое нарушение резолюции 2231, принятой в 2015 году Советом безопасности ООН".



"Эта деятельность вызывает еще большее беспокойство в контексте дальнейшей эскалации ядерной программы Ирана", – добавило французское внешнеполитическое ведомство.



Резолюция Совбеза ООН, упомянутая в МИД Франции, призывает Иран не осуществлять "любую деятельность", связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд.



Эти, а также другие ограничения на вооруженные разработки Ирана, введенные из-за его попыток создать ядерное оружие, должны были постепенно сниматься после заключения так называемой иранской ядерной сделки в 2015 году.



Среди прочего, ограничения Совета безопасности ООН на ракеты и связанные с ними технологии для Ирана действуют до октября 2023 года, после чего тот может свободно продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами.



