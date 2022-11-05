



Франция: новый молодой лидер ультраправых - преемник и протеже Ле Пен

Крайне правое Национальное собрание Франции в субботу назначило Джордана Барделла, 27-летнюю восходящую звезду, преемником Марин Ле Пен на посту главы партии и продолжит усилия по продвижению партии к политическому мейнстриму.



Барделла, от которого многие ожидали победы в качестве протеже Ле Пен, получил 85 процентов голосов членов партии, опередив Луи Алиота, мэра южного города Перпиньян, который набрал 15 процентов.



Сияющая Ле Пен объявила результат во время встречи в Париже, и Барделла, как ожидается, выступит перед собравшимися позже в субботу.



Его выдвижение произошло после того, как партия показала лучший результат на парламентских выборах в начале этого года, получив 89 мест даже после того, как Ле Пен не смогла победить Эммануэля Макрона на выборах президента, в третий раз баллотируясь на пост главы государства.



"За 40 лет борьбы Национальному фронту удалось поставить все основные проблемы, стоящие перед нашим обществом, в центр публичных дебатов", — сказала Ле Пен, имея в виду прежнее название партии.



Барделла поддержал усилия Ле Пен по избавлению от яростных антисемитских и экстремистских взглядов, нагнетаемых ее отцом, основателем партии Жаном-Мари Ле Пеном, который был исключен из партии в 2015 году.



Но на этой неделе Национальное объединение потрясло отстранение от должности одного из его парламентариев, обвиненного в расистских высказываниях против коллеги-законодателя в парламенте.



Перед Барделлой также стоит непростая задача обеспечить партии прочную финансовую основу, поскольку она столкнулась с расследованиями предполагаемого нецелевого использования государственных средств членами партии, в том числе Ле Пен.



Выросший в парижском пригороде со своей матерью итальянского происхождения, Барделла пропагандирует блестящий образ, его редко можно увидеть без костюма, и он произвел впечатление как на поклонников, так и на критиков яркими выступлениями в предвыборных дебатах.



"Одна из вещей, которыми я больше всего горжусь, — это помощь в появлении нового поколения лидеров и законодателей… которые похожи на людей и передают их чаяния", — сказала Ле Пен.



И Барделле, и Ле Пен, тем не менее, придется немало потрудиться, чтобы убедить избирателей в том, что партия является респектабельной основной силой, способной объединить страну и управлять ею.



На этой неделе им пришлось защищать члена парламента Грегуара де Фурна, который кричал "назад в Африку!" чернокожему депутату, оспаривавшему реакцию правительства на спасение мигрантов в Средиземном море.



Позже он сказал, что имел в виду лодку, а не своего коллегу-законодателя, но министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил в пятницу, что Барделла продемонстрировал свое соучастие в "повседневном расизме".



Барделла также подвергся критике со стороны Алиота, который в качестве мэра Перпиньяна является единственным политиком RN, управляющим городом с населением более 100 000 человек.



Он обвинил его в поощрении групп сторонников превосходства белой расы, отметив, что Барделла поверил так называемой теории заговора "Великой замены" о тайной "исламизации" Европы, организованной ее элитами, — от чего Ле Пен уклонялась.



В открытом письме в прошлом месяце Алиот раскритиковал "экстремистскую ностальгию" и "эксцессы Национального фронта давно ушедшей эпохи".



Барделла в ответ обвинил его в "озлобленности и недобросовестности", настаивая на том, что его цель — привлечь больше сторонников из традиционных партий, как правых, так и левых.

