



Франция не применит ядерное оружие против РФ в случае удара по Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет применять ядерное оружие против РФ, если та нанесет ядерный удар по Украине.



"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - отметил он в интервью телеканалу France 2.



"Я всегда говорил французам правду...У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – добавил Макрон.