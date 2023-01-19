



Франция намерена передать Украине танки Leclerc

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc, чтобы таким образом помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок Leopard. Об этом пишет издание Politico.



"Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем над этим", - сказал неназванный французский чиновник изданию.



По его словам, этот вопрос будет решен во время совместного заседания правительства Франции и Германии.



"Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французского и немецкого Кабминов", - подытожил чиновник.



Отметим, что во Франции уже объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их через два месяца.



Напомним, недавно в Белом доме ответили на условие канцлера Германии Олафа Шольца о поставках танков Leopard Украине только после того, как Вашингтон согласится поставлять свои танки. Там подчеркнули, что каждая страна должна принимать решение о помощи Украине самостоятельно.