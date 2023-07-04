



Франция и Австралия "шокированы" из-за теракта в Тель-Авиве

Днем, 4 июля, Франция и Австралия осудили теракт в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.



"Все наши мысли с пострадавшими и их близкими. Ничто и никогда не может оправдать терроризм", — написала пресс-служба французского посольства в Twitter.



К аналогичной реакции присоединился посол Австралии Ральф Кинг, отметив, что "шокирован новостями о теракте".



"Преднамеренное нападение на мирных жителей не может быть оправдано", — подчеркнул он.



Ранее в ХАМАСе подтвердили, что напавший 4 июля в Тель-Авиве является членом террористической организации.

