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Франция и Австралия "шокированы" из-за теракта в Тель-Авиве
04.07.2023 16:37 Алина Груднева

Франция и Австралия "шокированы" из-за теракта в Тель-Авиве

Днем, 4 июля, Франция и Австралия осудили теракт в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.

"Все наши мысли с пострадавшими и их близкими. Ничто и никогда не может оправдать терроризм", — написала пресс-служба французского посольства в Twitter.

К аналогичной реакции присоединился посол Австралии Ральф Кинг, отметив, что "шокирован новостями о теракте".

"Преднамеренное нападение на мирных жителей не может быть оправдано", — подчеркнул он.

Ранее в ХАМАСе подтвердили, что напавший 4 июля в Тель-Авиве является членом террористической организации.
 

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