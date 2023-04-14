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Франция готова предоставить Украине помощь в размере 2 млрд евро
14.04.2023 16:27 Раиса Вовк

Франция готова предоставить Украине помощь в размере 2 млрд евро

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро. 

Как отметил премьер, часть средств пойдет на восстановление Украины. 

"Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023. Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление. Спасибо за поддержку", - пишет Шмыгаль в Twitter.

Отметим, что Япония планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

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