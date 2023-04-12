



Франция блокирует решение ЕС по боеприпасам для Украины

По информации польского агентства PAP Франция блокирует единогласное решение Европейского Союза финансировать поставки боеприпасов для Украины. Париж хочет получать возмещение и за боеприпасы, которых Киев не просит.



Европейский фонд мира должен выдать 2 миллиарда евро на финансирование боеприпасов. Половина суммы пойдет на возмещение поставок из складов стран ЕС, но их запасов недостаточно, поэтому возникла идея покупать боеприпасы за пределами Евросоюза – против этого выступила Франция.

К тому же Париж заблокировал решение ЕС по поводу второго миллиарда евро. Его планировали направить по совместным заказам в европейской промышленности, то есть фактически в Польше, Франции и Германии.



На саммите приняли решение, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов Украины, тогда как Франция хочет вычеркнуть это положение и получать средства за те боеприпасы, о которых Украина не просила. Некоторые европейские дипломаты считают, что протесты Франции – это продвижение интересов местных оборонных компаний. Поэтому большинство европейских стран не согласны с позицией Парижа.



20 марта министры иностранных дел и обороны стран ЕС достигли согласия по совместной инициативе о поставках боеприпасов для Украины. Речь идет о закупке миллиона снарядов для Сил обороны Украины. 6 апреля стало известно, что в ЕС не могут договориться, кто будет производить боеприпасы для Украины – европейские компании или внешние.



В настоящее время оборонная промышленность Евросоюза способна производить около 25 тысяч снарядов в месяц. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в месяц нужно около 90-100 тысяч боеприпасов 155 и 105 калибров, чтобы отбивать атаки врага и начинать контрнаступление.