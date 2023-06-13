



Франция активизирует поставки оружия для помощи Украине в контрнаступлении

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в понедельник, 12 июня, что долгожданное украинское контрнаступление началось несколькими днями ранее, и сказал, что оно было тщательно спланировано.



“Мы сделали все, чтобы помочь этому”, – заявил Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами Германии и Польши. “Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств. Мы продолжим в ближайшие дни и недели”.