



Фотошоп Марша на Иерусалим: серый кардинал рынка рекламы стал посмешищем сети



Известный израильский предприниматель Илан Шилоах, бывший глава крупнейшей фирмы на рынке рекламы, McCann Erickson-Kesher-Barel - стал посмешищем сети.



Шилоах, которого многие считают “серым кардиналом” рынка рекламы в Израиле, всеми силами поддерживает и раздувает “народные протесты” против “переворота”.



В рамках этой деятельности Шилоах опубликовал твит “Марш на Иерусалим” в котором призывает “бросить все” и присоединиться к затее. Низкое качество фотошопа рекламщика стало причиной бесконечных издевательств в сети.

