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Фотошоп Марша на Иерусалим: серый кардинал рынка рекламы стал посмешищем сети
19.07.2023 18:09 Аркадий Бочаровский

Фотошоп Марша на Иерусалим: серый кардинал рынка рекламы стал посмешищем сети


Известный израильский предприниматель Илан Шилоах, бывший глава крупнейшей фирмы на рынке рекламы, McCann Erickson-Kesher-Barel  - стал посмешищем сети.

Шилоах, которого многие считают “серым кардиналом” рынка рекламы в Израиле, всеми силами поддерживает и раздувает “народные протесты” против “переворота”.

В рамках этой деятельности Шилоах опубликовал твит “Марш на Иерусалим” в котором призывает “бросить все” и присоединиться к затее. Низкое качество фотошопа рекламщика стало причиной бесконечных издевательств в сети.
 

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