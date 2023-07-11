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Фото младенца на переходе. Министр социальной защиты начал расследование
11.07.2023 19:02 Аркадий Бочаровский

Фото младенца на переходе. Министр социальной защиты начал расследование

Спустя несколько часов после публикации фотографии, на которой изображена девочка, которую родители кладут на дорогу “в знак протеста против правовой реформы”, министр социального обеспечения Яаков Марги сообщил, что этот вопрос был передан на рассмотрение в полицию Израиля.

"Этот вопрос был передан на немедленное рассмотрение и расследование, есть пределы и для протеста. Если кто-то пытался сказать нам на этой неделе, что нет никаких ограничений для протестов, мы говорим, что да, есть красные линии для протестов", - заявил Марги на пленарном заседании Кнессета.

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