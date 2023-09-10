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Фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера: первый вывод ШАБАКа
10.09.2023 21:54 Алина Груднева

Фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера: первый вывод ШАБАКа

В распространении фотографии начальника Центрального командования ЦАХАЛа Иегуды Фокса в образе Гитлера может быть иранский след.

Предварительные результаты расследования предоставил вечером, 10 сентября, ШАБАК.

"Весьма вероятно, что она была распространена в интернете фейковым профилем из Ирана", - сообщили в ШАБАКе.

Напомним, что отредактированная фотография Фокса была опубликована в социальной сети X (ранее Twitter) фейковым профилем, после чего была удалена. Премьер-министр потребовал начать расследование. 

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