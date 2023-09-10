



Фото командующего ЦАХАЛа в образе Гитлера: первый вывод ШАБАКа

В распространении фотографии начальника Центрального командования ЦАХАЛа Иегуды Фокса в образе Гитлера может быть иранский след.



Предварительные результаты расследования предоставил вечером, 10 сентября, ШАБАК.



"Весьма вероятно, что она была распространена в интернете фейковым профилем из Ирана", - сообщили в ШАБАКе.



Напомним, что отредактированная фотография Фокса была опубликована в социальной сети X (ранее Twitter) фейковым профилем, после чего была удалена. Премьер-министр потребовал начать расследование.