



Фото: депутаты-харедим не одобряют ориентацию спикера Кнессета

Два депутата-харедим выразили явное неудовлетворение тем, что Амир Охана стал первым в истории спикером Кнессета, который является открытым геем.



Во время его инаугурационной речи Меир Поруш и Моше Гафни прикрыли лица руками и склонили головы в знак неодобрения.



"Этот Кнессет под руководством этого спикера не причинит вреда ни им, ни какой-либо другой семье, и точка", – сказал с трибуны Охана, указав на своего мужа и детей.

