Фото: депутаты-харедим не одобряют ориентацию спикера Кнессета
Два депутата-харедим выразили явное неудовлетворение тем, что Амир Охана стал первым в истории спикером Кнессета, который является открытым геем.
Во время его инаугурационной речи Меир Поруш и Моше Гафни прикрыли лица руками и склонили головы в знак неодобрения.
"Этот Кнессет под руководством этого спикера не причинит вреда ни им, ни какой-либо другой семье, и точка", – сказал с трибуны Охана, указав на своего мужа и детей.
גפני ופרוש הורידו את הראש במכוון במהלך נאומו של יו״ר הכנסת אמיר אוחנה pic.twitter.com/Nvpc7AdmGD— יקי אדמקר (@YakiAdamker) December 29, 2022