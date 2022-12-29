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Фото: депутаты-харедим не одобряют ориентацию спикера Кнессета
29.12.2022 20:28 Алина Груднева

Фото: депутаты-харедим не одобряют ориентацию спикера Кнессета

Два депутата-харедим выразили явное неудовлетворение тем, что Амир Охана стал первым в истории спикером Кнессета, который является открытым геем.

Во время его инаугурационной речи Меир Поруш и Моше Гафни прикрыли лица руками и склонили головы в знак неодобрения.

"Этот Кнессет под руководством этого спикера не причинит вреда ни им, ни какой-либо другой семье, и точка", – сказал с трибуны Охана, указав на своего мужа и детей.
 

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