



Форум регионального сотрудничества "Негев" переходит на постоянную основу работы

Днем, 18 сентября, правительство утвердило предложение премьер-министра Яира Лапида о переводе на постоянную основу работы форума регионального сотрудничества "Негев".

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Министерство иностранных дел будет координировать работу израильского штаба форума. Гендиректор МИД Алон Ушпиз возглавит израильскую координационную группу и будет представлять результаты ее работы в межгосударственном координационном комитете.

"В соотвествии с решением правительства создаются и будут финансироваться рабочие группы форума "Негев", который мы учредили в этом году вместе с США, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Египтом. Эти рабочие группы создают в сфере экономики и безопасности связи, о которых еще несколько лет назад мы не могли и мечтать. Мы вместе работаем над проектами в области пищевых технологий, водных ресурсов, энергетики, туризма, климата, расширяем торговлю между нашими странами и ведем диалог, укрепляющий безопасность Израиля", - сказал ранее Лапид.

Гендиректора министерств сельского хозяйства, культуры и спорта, энергетики, туризма, здравоохранения и обороны при участии министерства регионального сотрудничества, министерства экономики и министерства финансов возглавят работу штаба израильских рабочих групп.

Саммит "Негев", в котором приняли участие министры иностранных дел Египта, ОАЭ, Бахрейна, Марокко, США и Израиля, состоялся в Сде-Бокере в марте 2022 года по инициативе Яира Лапида. В июне 2022 года в столице Бахрейна Манаме состоялось заседание координационного комитета и был учрежден региональный форум.

Решение правительства определяет порядок работы форума в интересах региональной стабильности и безопасности, межгосударственного и экономического сотрудничества, укрепления отношений между государствами-участниками и их народами на благо народов всего региона.

Форум "Негев" будет функционировать на базе шести межгосударственных рабочих групп, занимающихся сферами продовольственной и водной безопасности, энергетики, туризма, здравоохранения, образования и толерантности, региональной безопасности.