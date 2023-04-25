



Форум "Коэлет": абсурд, юридический советник решает, какова позиция государства

Форум "Коэлет" прокомментировал решение БАГАЦа разрешить семьям палестинцев прибыть на церемонию израильско-палестинского Дня памяти.



Форум заявил, что "только в Государстве Израиль петиционеры против правительства играют перед пустыми воротами". Сегодня на слушаниях в БАГАЦе по поводу допуска палестинских семей на церемонию Дня памяти не было слышно голоса министра обороны. Истцы просили суд заставить государство Израиль разрешить въезд палестинцев, несмотря на блокаду, несмотря на ситуацию с безопасностью и несмотря на категорическое несогласие министра обороны.



"Но, как мы знаем, в Израиле юридический советник решает, какова позиция государства. Она решила, что въезд должен быть разрешен. Вот так работает театр абсурда: вроде бы слушание в суде, а на самом деле речь одного голоса - просители вместе с юридическим советником, а израильское правительство вообще не участвует в обсуждении Кому-то еще неясно, зачем нужна реформа в регулировании полномочий юридического советника?", - добавил Форум.

