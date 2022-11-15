



Формула мира Украины: полное выступление Зеленского на G20

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20 с мощной речью, и озвучил лидерам стран условия мира с Российской Федерацией. Одно из главных – РФ должна вывести свои войска с территории Украины и заплатить за причиненный ущерб.



Публикуем полный текст обращения Президента Украины:



Уважаемый господин Президент Видодо!



Дорогие коллеги! Мировое большинство, которое с нами!

Я обращаюсь к вам сейчас на украинском языке, но у каждого из вас на столе есть наши предложения на вашем языке. Это проявление уважения к вам.



Только-что я вернулся в нашу столицу. Вернулся из Херсона.



Херсон – один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен.



Что это значит? Эта освободительная операция наших сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще приходилось воевать ради нее. Это, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы ощущаем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен.



Чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще некоторое время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, разве не стоит попробовать реализовать нашу формулу мира, чтобы все же сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?



Вот почему я хочу представить наше видение пути к миру – как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров.



Выступая в сентябре этого года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я представил украинскую формулу мира. Формула мира для мира.



Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать!



Есть набор решений, которые необходимо воплотить в жизнь. И я хочу, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным. Я хочу, чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками. Возможно, я отниму для этого немного больше времени, чем предусмотрено регламентом. Но вопрос мира этого стоит.



Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "спустя рукава" – по точной формулировке г-на Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.



Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.



Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.



Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну.



Итак, предложения Украины.



Первое – радиационная и ядерная безопасность.



Никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой. Это аксиома.



Но на глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда пойдет радиационное облако? Может быть, на территорию ЕС. Может быть, в Турцию. Может быть, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария!



Радиационная безопасность должна быть восстановлена. МАГАТЭ уже предоставила соответствующие рекомендации, подтверждая все риски, о которых мы неоднократно говорили. Россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС всех своих боевиков. Станция должна быть немедленно передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Должно быть немедленно восстановлено нормальное подключение станции к энергосети, чтобы ничто не угрожало стабильности реакторов.



Мы предложили направить миссии МАГАТЭ на все украинские атомные станции – их четыре, всего 15 атомных блоков. Плюс Чернобыльская станция, остановленная и законсервированная. Такие миссии могут верифицировать, что действительно прекращена какая-либо враждебная активность против украинских атомных объектов.



Долго ли реализовывать это? Россия может завтра начать демилитаризацию Запорожской АЭС, если действительно готова восстановить нарушенную ею радиационную безопасность.



То же касается и безумных угроз ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники. Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете. Но, пожалуйста, примените всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием. Основанием для таких усилий может служить Будапештский меморандум и возможности государств-подписантов.



Второй вызов – продовольственная безопасность.



Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров, мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду – это фундаментальное право каждого человека в мире.



Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия по морскому пути. Можем нарастить экспорт еще на миллион тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.



Также призываю все страны, в том числе ваши страны, уважаемые лидеры G19, присоединиться к нашей инициативе с помощью продовольствием самым бедным. Эта инициатива – Grain From Ukraine – уже нами начата. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год. Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, спасенных от голода.



Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает.



Что именно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться к конкретным вкладам и стать сотворцем победы над голодом и продовольственным кризисом.



Третье – энергетическая безопасность.



Все вы видите, на что направлен сейчас российский террор. Это попытка превратить холод в оружие. На оружие против миллионов людей.



Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушены около 40% нашей энергоинфраструктуры. Еженедельно Россия подрывает наши электростанции, трансформаторы, линии снабжения электричеством. Сопутствующая цель этого террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и снизить цены для потребителей.



Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованы в прекращении террора.



Я благодарю всех наших партнеров, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь!



Мы предложили направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а значит, и на глобальном энергорынке.



Впрочем, независимо от решений мира, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и объектам, задействованным в поставках воды и тепла людям. Пусть Россия докажет таким отказом от террора, что действительно заинтересована в возвращении мира.



Должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Следует ввести ограничение цены на российские энергоресурсы.



Если Россия пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом должно быть принудительное ограничение экспортных цен для России. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если ты забираешь, мир имеет право забрать у тебя.



Четвертый вызов – освобождение всех пленных и депортированных.



Тысячи наших людей – военных и гражданских – в российском плену. Их подвергают жестоким пыткам – это массовое издевательство!



Кроме того, мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разводят с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.



Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, какую гуманитарную катастрофу повлекла за собой российская война.



Добавьте еще политзаключенных – украинских граждан, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму.



Должны освободить всех этих людей!



Я хочу отметить, что мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста. Мы не видим, что они в полной мере борются за доступ к лагерям, где содержатся украинские пленные и политзаключенные, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как уважаемой организации.



Мы не можем ждать. Поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных – "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, депортированных в Россию.



Я благодарю партнеров за их усилия, которые позволили освободить многих украинцев и иностранных граждан, захваченных в российский плен. И пусть это ваше лидерство и искреннее сердце присутствующих сейчас других лидеров помогут освободить и других украинцев.



Пятое – исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.



Вторая статья Устава ООН очень ясно все определяет. Всё, что нарушила Россия этой войной. Поэтому мы должны восстановить силу международного права. И без всяких компромиссов с агрессором. Потому что Устав ООН не может действовать как-то отчасти, выборочно или "по желанию".



Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно.



Шестой вызов – вывод российских войск и прекращение боевых действий.



Есть ясное понимание, как это обеспечить. Россия должна вывести все войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией. Именно это приведет к реальному и полному прекращению боевых действий.



Каждый день промедления с этим означает новые смерти украинцев, новые угрозы миру и безумный рост убытков из-за продолжения российской агрессии – убытков всем в мире.



Седьмое – справедливость.



Это то, что провоцирует едва ли не самые большие эмоции. Когда мы освобождаем нашу землю, всюду видим одно: Россия оставляет после себя застенчивые и массовые захоронения убитых людей.



Так, в Буче и других городах на севере страны после оккупации. Так было в Харьковской области. То же мы видим сейчас и на Херсонщине.



На сегодняшний день у нас есть полная информация о 430 детях, убитых российскими ударами. Только детей! И только тех, о ком мы точно все знаем. А сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе?



Вот почему мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость.



Уже есть предложенная нами резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, вызванный российской войной. Она проголосована. Мы просим ее применять.



Готовим и вторую резолюцию – по спецтрибуналу. Прошу вас подключиться и поддержать ее. Ибо нет такого народа на земле, который не ценил справедливость.



Восьмой вызов – это экоцид, необходимость немедленной защиты природы.



Миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Почти 200 тысяч гектаров нашей земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Десятки угольных шахт затоплены, в том числе шахта, в которой в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв… Это шахта "Юнком" в Донецкой области. Она находится на оккупированной Россией территории. Затоплена уже несколько лет именно из-за оккупантов. Хотя всем в Москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а следовательно, для Черноморского бассейна. Только деоккупация нашей территории может создать условия для снятия этой угрозы.



Невозможно точно посчитать объем загрязнения атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров... А еще – взорванные сооружения, сожженные химические предприятия, множество захоронений убитых животных.



Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожены не менее 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них – это плодородные почвы. Были плодородные почвы.



На прошлой неделе на климатическом саммите в Египте я предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Должны это реализовать.



Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться – во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почвы и атмосферы.



Я благодарю все страны, которые уже помогают нам с разминированием. Нужно срочное наращивание такой техники и специалистов для этого.



Необходимы также средства и технологии для восстановления очистных сооружений.



Это все не просто украинская проблема. Это вызов всему миру.



Следующее, девятое, – недопущение эскалации.



Риск, который есть и будет постоянно, пока наша безопасность не гарантируется должным образом.



Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в серой зоне – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет гарантий безопасности. Как же не допустить повторения такой агрессии России против нас?



Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины.



Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.



Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать.



И десятый пункт – фиксация окончания войны.



Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.



Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней.



У нас уже есть положительный опыт экспортной зерновой инициативы. Как она работает?



Есть ООН и две стороны договоренностей: с одной стороны – Украина, Турция и ООН, а с другой – Россия, Турция и ООН.



Подобно этому может сработать выполнение каждого из озвученных мною сейчас пунктов, где сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.



Еще раз: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и последнее – фиксация окончания войны.

Уважаемые лидеры!

Я наметил направления, по которым каждый из вас может выбрать для себя, как стать сотворцем мира.



Пожалуйста, выберите свое направление для лидерства и вместе мы точно реализуем формулу мира.



Что это даст? Это спасение тысяч жизней. Это восстановление силы интернационального права. Это обновление архитектуры безопасности. Это возвращение глобальной стабильности, без которой страдают все в мире. И это смысл – смысл того, для чего сотрудничают добросовестные страны мира.



Мир – это глобальная ценность. То, что важно для каждого человека на Земле.



Уверен, и для каждого из вас, лидеров G19. Я наметил конкретные четкие решения. Их можно воплотить. Быстро. Они действенны.



И если Россия будет сопротивляться нашей формуле мира, вы увидите, что она хочет только войны.



Украина благодарна всем в мире, кто помогает нам защищать свободу и возвращать мир!



Пусть наши совместные усилия увенчаются успехом как можно быстрее и будут отражены в том, какие выводы сделает этот саммит.