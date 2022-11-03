



Формирование правительства: победители делят министерские портфели

Согласно информации в израильской прессе, Биньямин Нетаниягу и его партнеры по правому блоку интенсивно работают с целью создать новое правительство в ближайшие две недели.



Текущая цель Нетаниягу - сформировать правительство как можно быстрее. Хотя обычно Нетаниягу требовалось на это больше времени, чем другим - на этот раз он и его партнеры хотят побыстрее выдворить Яира Лапида из резиденции премьер-министра. Если все пойдет в соответствии с планами победителей, принятие присяги в Кнессете и назначение нового спикера Кнессета состоится до 15 ноября.



Также сообщается о возможном распределении должностей в новом правительстве правых.



Портфель министра финансов будет передан Бельцалю Смотричу или влиятельному депутату Кнессета от партии "Ликуд".



Портфель министра обороны - Смотрич еще окончательно не решил, что требовать: пост министра обороны или пост министра финансов. В случае, если Смотрич не получит портфель обороны, то наиболее вероятным кандидатом на этот пост станет генерал-майор в отставке Йоав Галант - человек с наибольшим опытом работы в сфере безопасности.





Есть два возможных кандидата на портфель иностранных дел: Исраэль Кац, который уже занимал эту должность, или Ярив Левин.



Портфель министра внутренних дел, вероятно, будет отдан Арье Дери - и он может настаивать на получении еще более влиятельной должности.



Министром внутренней безопасности станет Итамар Бен Гвир, причем его полномочия будут весьма существенно изменены.



Ицхак Голдкнопф получит пост министра строительства.



Новое имя, которое большинство людей не знает: Ицхак Вассерлауф, 30 лет, выдвинут на пост заместителя министра от партии "Оцма Йегудит".



На пост министра здравоохранения, вероятно, назначат Йоава Киша или Идит Сильман.



Самой проблемной фракцией при дележке высших должностей, с точки зрения Нетаниягу, является фракция "Ликуд" - есть предположение, что довольно много членов Кнессета от этой партии будут требовать министерские портфели.