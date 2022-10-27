



Forbes: Китай может воспользоваться слабостью РФ и захватить ее территории

Съезд Коммунистической партии Китая показал, что Си Цзиньпин стал еще сильнее, а ее подход к территориальным амбициям — более жестким. На Западе опасаются новой конфронтации, на этот раз военной, с Тайванем. Однако аналитики считают, что реальная возможность для Китая получить новые земли находится на Севере, на Дальнем Востоке России, где массово проживают этнические китайцы, сообщает издание Forbes.



Основания для конфликта России и Китая зрели давно.

Несмотря на соглашения, в которых территориальные вопросы между Китаем и Россией урегулированы, Пекин оставляет для себя варианты дальнейшей экспансии. Обиды, хотя и тихие, продолжают жить, о чем свидетельствует даже тот факт, что Китай до сих пор использует название Хайшеньвэй для российского Владивостока. Азиатская часть России является привлекательной для Китая даже с точки зрения легкости аннексии — противостоять Китаю там просто некому, учитывая, что демографически на один километр этой земли приходится 2-3 человека. Через несколько лет на восточных территориях России уже не будет достаточного количества этнических русских, учитывая как активно россияне голосуют ногами и пытаются попасть в более гламурные европейские города.



Наряду с пространствами азиатская Россия привлекает Китай ресурсами, которые могли бы обеспечить КНР экономический рост.



Предположим, Китай начнет агрессию против России. У Кремля просто не будет ресурсов, чтобы ему ответить — в Пекине это прекрасно понимают. Китай наблюдает за тем, как разбитая российская армия выпрашивает у Ирана беспилотники, но и их использует неразумно, не на поле боя, а для террора украинского населения, что в конечном счете не дает российской армии преимущества. Презрение к российским военным все труднее сдерживать, что может толкнуть Китай на авантюру, учитывая возможный успех.



Россия в дальнейшем будет оставаться страной-изгоем, Китай сможет единолично претендовать на всю Сибирь.



Никогда Россия не была более слабой, чем сегодня, поэтому Китай может воспользоваться возможностью получить доступ к новым ресурсам. Более того, подобная аннексия, вероятно, будет встречена положительно, Запад рад будет избавиться от Путина, пишет Forbes.