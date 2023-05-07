



Фонд Азриэли выделяет 180 млн шекелей на расширение сети школ

Фонд Азриэли объявляет о пожертвовании 180 миллионов шекелей Darca, сети средних школ в городах на севере и юге страны.



Группа заявляет, что пожертвование будет распределено в течение пяти лет и пойдет на увеличение текущего количества школ, которыми управляет Darca, с 47 до 60.



"Вместе с нашими партнерами в Darca мы строим уважаемое сообщество, которое поощряет творческое мышление, лидерство, диалог и принятие других, чтобы укрепить сообщества на периферии, расширить возможности будущих студентов и создать обогащенную и инновационную систему образования для всех учащихся", - говорится в заявлении председателя фонда Данны Азриэли.



Председатель Darca Джимми Пинто добавляет: "Поддержка и вера в работу сети Darca позволят нам значительно продвинуться вперед в обеспечении равных и устойчивых возможностей для каждого ребенка".



