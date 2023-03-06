



Фон дер Ляйен: Нет доказательств планам Китая поставлять оружие РФ

Какие-либо доказательства касательно планов поставок китайского оружия в Россию у Европейского Союза на сегодняшний день отсутствуют. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Пока у нас нет доказательств этого, но мы должны отслеживать этот вопрос каждый день", – заявила председатель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналиста касательно намерений Китая передачи вооружений РФ.



Говоря о санкциях против Китая в случае таких поставок, председатель ЕК отметила, что это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если он станет реальностью и фактом, сообщает пресс-служба правительства Германии.



Ранее в Белом доме заявили, что Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия РФ должен будет определиться, действительно ли он хочет встать на сторону российского диктатора Владимира Путина в агрессии против Украины.



Напомним, Китай все еще рассматривает возможность передачи оружия РФ.



При этом США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай решится на такой шаг.