



Флорида приняла на реабилитацию ветеранов ЦАХАЛа с ПТСР

Еврейские общины Южной Флориды недавно приняли солдат и ветеранов ЦАХАЛа, которые были ранены в боях и террористических атаках, на 10 дней отдыха и реабилитации, сообщает jpost.



Отмечается, в Израиле высокая политическая напряженность, и страна глубоко разделена по поводу судебной реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу . Мало кто может остаться равнодушным к разворачивающейся драме, а эмоции зашкаливают.



Не застрахованы от эмоциональных качелей и израильские солдаты и ветераны, которые сильно переживают за свою стране, но придерживаются самых разных политических взглядов. В разгар всего этого группа евреев из Южной Флориды обратилась к своим израильским братьям, преодолевая политические разногласия и враждебность, посылая послания мира, любви, сострадания и гармонии, чтобы принять солдат и ветеранов ЦАХАЛа, страдающих на ПТСР, на реабилитацию.

