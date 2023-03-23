



Флаги ЛГБТ замечены на марше протеста в Бней-Браке

Тысячи протестующих с израильскими флагами продолжают марш протеста против правовой реформы в Бней-Браке.



На акции протеста заметили флаги ЛГБТ-сообщества.



Также на марше замечены плакаты с надписями: "Вашему раввину стыдно за вас", "Ультраортодоксальный тунеядец не на моем счету". Это может расцениваться как провокация.



Ранее правоохранителей предупредили, что на марше протеста возможны провокации и столкновения, в связи с чем были увеличины силы полиции, которые должны максимально контролировать ситуацию.