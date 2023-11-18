



Финны выступают за проигрыш России в войне с Украиной, – опрос

Российская Федерация должна проиграть войну и вывести свои войска из Украины. Такое мнение у большинства граждан Финляндии, которое они высказали во время социологического опроса ценностей и настроений финского населения, проводимого Финский форум бизнеса и политики (EVA).



Абсолютно и полностью такого мнение придерживаются 57% опрошенных, еще 28% – скорее согласны (то есть в целом 85%).



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Практически такое же количество финнов (56% и 28%) считают, что Украина должна вернуть территории, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. На вопрос, должен ли быть возвращен и Крым, 38% полностью согласны, 42% – преимущественно согласны.



В целом более 80% также согласны, что Россия должна выплатить компенсацию за восстановление Украины, сообщает "Европейская правда".



Еще 63% граждан Финляндии считают необходимым, а более четверти (27%) скорее согласны, что виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности. Причем это, по мнению 51% респондентов, должно касаться и топ-руководства РФ, а 27% утверждают, что в России для этого должна произойти смена власти.



Кроме того, в Финляндии большинство опрошенных (55%) также считают, что Украина была бы хорошим кандидатом на вступление в НАТО в будущем, тогда как только 15% финнов против этого.



Опрос EVA, который длился с 15 по 27 сентября, основывается на ответах 2045 респондентов в возрасте 18-79 лет. Погрешность результатов на уровне населения в целом составляет 2-3 процентных пункта в каждую сторону.