



Финны о переговорах с Анкарой о вступлении в НАТО: нужен тайм-аут

В переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией относительно присоединения двух скандинавских стран к НАТО нужен перерыв.



Такое мнение в интервью Reuters выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.



Он считает, что тайм-аут в переговорах с Анкарой нужен на ближайшие "пару недель".



Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что шведы могут даже не ждать, что Анкара поддержит их членство в НАТО после акции протеста у турецкого Турции в Стокгольме, в ходе которой был сожжен Коран.

