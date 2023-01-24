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Финны о переговорах с Анкарой о вступлении в НАТО: нужен тайм-аут
24.01.2023 18:15 Алина Груднева

Финны о переговорах с Анкарой о вступлении в НАТО: нужен тайм-аут

В переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией относительно присоединения двух скандинавских стран к НАТО нужен перерыв.

Такое мнение в интервью Reuters выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Он считает, что тайм-аут в переговорах с Анкарой нужен на ближайшие "пару недель".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что шведы могут даже не ждать, что Анкара поддержит их членство в НАТО после акции протеста у турецкого Турции в Стокгольме, в ходе которой был сожжен Коран.
 

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