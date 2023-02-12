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Финны никак не решатся отправить танки Украине
12.02.2023 21:30 Алина Груднева

Финны никак не решатся отправить танки Украине

Финляндия по-прежнему не приняла решения относительно отправки танков Leopard Украине в рамках военной помощи.

Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

По ее словам, ситуация ее страны отличается от партнеров, поскольку Финляндия непосредственно граничит с Россией.

"Мы не оповещаем общественность о таких вещах заранее. Однако, когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе", – пояснила она.

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