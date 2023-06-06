



Финляндия заявила о высылке девяти российских дипломатов

Финляндия вышлет девять дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки, обвинив их в работе над разведывательными миссиями.



Об этом сообщила во вторник администрация президента Финляндии.



“Их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях”, — говорится в заявлении офиса президента, добавив, что проинформирует посла России о высылке.



Решение было принято на встрече президента Финляндии Саули Ниинисте с министерским комитетом страны по внешней политике и политике безопасности.



