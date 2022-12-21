



Финляндия закупит у Израиля ракеты большой дальности

На прошлой неделе министерство обороны Финляндии объявило о подписании контракта с неназванной израильской оборонной компанией на поставку 122-мм ракет большой дальности на сумму 70 миллионов евро.



Как сообщает Defence Israel, неназванной компанией, которая поставит Финляндии боеприпасы, может быть израильская фирма Elbit Systems.



Кроме этого, по информации прессы, ракеты могут быть редназначены для реактивных систем залпового огня RAKH 89 M1 финской армии.