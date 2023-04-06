



Финляндия закупит израильскую противоракетную систему David's Sling

В среду Финляндия заявила, что купит израильскую систему противоракетной обороны David's Sling (Праща Давида) в рамках первоначальной сделки на сумму около 316 миллионов евро после вступления в военный альянс НАТО.



“Система David's Sling значительно расширит радиус действия наземных средств противовоздушной обороны Финляндии”, — говорится в заявлении.



“Это приобретение создаст для Сил обороны Финляндии новые возможности по перехвату целей на большой высоте. В то же время мы продолжаем амбициозное и долгосрочное развитие обороноспособности Финляндии в новых условиях безопасности”, — сказал министр обороны Антти Кайкконен.



Система способна перехватывать ракеты и ракеты на расстоянии 40-300 км. В заявлении говорится, что минимальная высота полета системы в Финляндии составляет 15 000 метров.



Праща Давида действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля, которая также включает “Железный купол” малой дальности и высший уровень “Стрелы-2” и “Стрелы-3”, которые предназначены для поражения баллистических ракет большой дальности.



Финляндия отметила, что, поскольку Праща Дэвида была разработана в сотрудничестве с США, для продажи потребуется разрешение правительства США.



Также говорится, что контракт на поставку будет включать отдельную часть соглашения между Минобороны Израиля и Минобороны Финляндии для обеспечения безопасности поставок системы.



“Договоренность обеспечит доступность критически важных компонентов системы во всех ситуациях безопасности”, — говорится в заявлении.

США вряд ли встанут на пути покупки.

