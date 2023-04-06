Финляндия закупит израильскую противоракетную систему David's Sling
В среду Финляндия заявила, что купит израильскую систему противоракетной обороны David's Sling (Праща Давида) в рамках первоначальной сделки на сумму около 316 миллионов евро после вступления в военный альянс НАТО.
“Система David's Sling значительно расширит радиус действия наземных средств противовоздушной обороны Финляндии”, — говорится в заявлении.
“Это приобретение создаст для Сил обороны Финляндии новые возможности по перехвату целей на большой высоте. В то же время мы продолжаем амбициозное и долгосрочное развитие обороноспособности Финляндии в новых условиях безопасности”, — сказал министр обороны Антти Кайкконен.
Система способна перехватывать ракеты и ракеты на расстоянии 40-300 км. В заявлении говорится, что минимальная высота полета системы в Финляндии составляет 15 000 метров.
Праща Давида действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля, которая также включает “Железный купол” малой дальности и высший уровень “Стрелы-2” и “Стрелы-3”, которые предназначены для поражения баллистических ракет большой дальности.
Финляндия отметила, что, поскольку Праща Дэвида была разработана в сотрудничестве с США, для продажи потребуется разрешение правительства США.
Также говорится, что контракт на поставку будет включать отдельную часть соглашения между Минобороны Израиля и Минобороны Финляндии для обеспечения безопасности поставок системы.
“Договоренность обеспечит доступность критически важных компонентов системы во всех ситуациях безопасности”, — говорится в заявлении.
США вряд ли встанут на пути покупки.