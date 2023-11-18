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Финляндия закрыла 4 пограничных перехода со стороны России
18.11.2023 11:34 Катя Шульц

Финляндия закрыла 4 пограничных перехода со стороны России

В ответ на поток мигрантов со стороны России Финляндия закрыла 4 из 8 пограничных переходов. По предварительным данным, эти ограничения будут действовать до 18 февраля следующего года.
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С полуночи перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. За сутки в этих точках появились бетонные заграждения и временные заборы. 
 

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