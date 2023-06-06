Финляндия вышлет девять российских дипломатов за шпионаж
Власти Финляндия приняли решение выслать из страны 9 сотрудников российского посольства. Об этом заявило Министерство иностранных дел Финляндии в своем Twitter.
В ведомстве такое решение объяснили тем, что высланные дипломаты якобы являются "офицерами разведки".
"Сегодня Министерство иностранных дел проинформировало заместителя временного поверенного по делам России о высылке из Финляндии девяти командированных сотрудников разведки посольства России", - говорится в сообщении.
Напомним, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов.
Также СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах всевозможные антенны.