



Финляндия вышлет девять российских дипломатов за шпионаж

Власти Финляндия приняли решение выслать из страны 9 сотрудников российского посольства. Об этом заявило Министерство иностранных дел Финляндии в своем Twitter.



В ведомстве такое решение объяснили тем, что высланные дипломаты якобы являются "офицерами разведки".



"Сегодня Министерство иностранных дел проинформировало заместителя временного поверенного по делам России о высылке из Финляндии девяти командированных сотрудников разведки посольства России", - говорится в сообщении.



Напомним, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов по подозрению в шпионаже.



Также Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов.



Также СМИ установили, что Россия шпионит за европейцами, устанавливая на своих посольствах всевозможные антенны.