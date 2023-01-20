



Финляндия выделила новый рекордный пакет помощи Украине на 400 млн евро

Минобороны Финляндии объявило о выделении 12-го пакета военной помощи для Украины на сумму 400 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Украина по-прежнему нуждается в поддержке для защиты своей территории, и нынешний пакет военной техники явно является самым большим на сегодняшний день. Финляндия поставляет в Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы", - заявил министр обороны Микко Савола.



При этом глава ведомства не уточнил, что какую именно технику поставят в Украину.



"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", - объяснили в министерстве.



Отмечается, что общая стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи Украине на сегодня составляет 590 миллионов евро.



Напомним, ранее Финляндия заявила о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard, которые имеет на своем вооружении. При этом позиция страны по передаче Украине танков Leopard зависит от решения Германии как страны-производителя.